В чувашском Алатыре обрушилась крыша жилой пятиэтажки

В городе Алатырь в Чувашии произошло обрушение крыши пятиэтажного дома

В городе Алатырь в Чувашии обрушилась крыша пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщает администрация Алатырского муниципального округа.

Обрушение кровли (скатной крыши) многоквартирного кирпичного дома произошло на площади около 400 кв. м. При обрушении была повреждена система теплоснабжения; в связи с этим в доме было отключено отопление. Также было остановлено газоснабжение первого и второго подъездов.

Работы по разбору обрушившейся кровли и восстановлению подачи тепло- и газоснабжения будут продолжены утром.

В двух подъездах, над которыми произошло обрушение, проживают 60 человек. Для них в местной гостинице подготовлен пункт временного размещения.

По сведениям прокуратуры Чувашии, обрушение кровли могло произойти в том числе в результате скопления снега на крыше.

3 марта стало известно, что крыша одного из зданий на территории судостроительного завода «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде частично обрушилась под тяжестью снега.

Ранее из-за снега рухнула крыша кремля в Казани.