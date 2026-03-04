Россиянам рассказали, как избежать штрафа за мат в интернете

В 2026 году основанием для штрафа за мат в интернете в России может стать любое слово, которое может быть расценено как оскорбительное, рассказала «Газете.Ru» адвокат коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Екатерина Зотова.

«Статистика привлечения к ответственности россиян за мат в интернете не ведется. Но если обратиться к сайту судов города Москвы, то в 2026 году пока ни одного человека не привлечено. В 2025 было около десятка привлечений граждан к ответственности за мат и иные оскорбительные действия. Не вижу причин для какого-то всплеска или, наоборот, спада цифр. Думаю, статистика не изменится значительным образом, поскольку суммы штрафов последние несколько лет не менялись. Но повторное нарушение будет караться гораздо большей суммой. Основанием для штрафа будет любое слово, которое может быть расценено как оскорбительное и не только в чистом виде матерное», — отметила Зотова.

По ее словам, например, в 2025 году было дело, когда гражданина оштрафовали за размещение у себя на странице в социальной сети видео, где он называл должностных лиц «баранами в погонах» и коверкал фамилию судьи с помощью добавления к ней части «швайн». Суд посчитал, что гражданин допустил подмену смысла и отождествление понятия свинья с фамилией судьи, так как «швайн» образовано от немецкого слова «das Schwein», обозначающего свинью среднего рода, подчеркнула адвокат.

Также она отметила, что нецензурным могут посчитать не только слово, но и жест и какие-то действия.

Как пример Зотова привела штраф за размещение в сети интернет фото, где был зафиксирован оскорбительный жест в виде среднего пальца руки в сторону государственного флага РФ. Также адвокат вспомнила о штрафе за размещение в сети интернет видеоматериала, в котором визуализируются поведенческие акты в виде нанесения ударов ладонью по ягодицам граждан женского пола, заснятые в московском метро.

«Личные переписки тоже попадают под штраф, если вы оскорбляете кого-то лично. Если вдруг у вас было неосторожное высказывание, нужно все удалить и надеяться, что никто не успел зафиксировать факт нарушения норм КоАП. Это относится и к старым постам, поскольку размещение запрещенной информации считается длящимся правонарушением. Например, в 2025 году в Москве оштрафовали гражданина с 430 подписчиками за то, что он в 2018 году разместил у себя на странице в ВК карикатуру на президента РФ с «неприличным» содержанием. Во многих странах есть похожие правила», — заключила Зотова.

Россиян могут оштрафовать до 300 тыс. рублей за мат в интернете. Нецензурную брань могут расценить как мелкое хулиганство даже в сети, заявили юристы на этой неделе.

