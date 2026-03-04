Рубио заявил об опережении графика иранской операции

Рубио: США идут впереди графика в своей операции против Ирана

Американский госсекретарь Марко Рубио сообщил, что Соединенные Штаты опережают запланированные сроки в своей операции против Ирана. Его слова приводит РИА Новости.

«Все идет по графику или с опережением графика и продвигается в соответствии с поставленными целями», — отметил он.

Рубио добавил, что в скором времени США намерены нанести Ирану «значительно более мощный и интенсивный удар».

До этого The Wall Street Journal писала, что Соединенные Штаты стремятся как можно быстрее завершить свою военную операцию против Ирана, опасаясь, что запасы ракет и других боеприпасов могут быстро иссякнуть. По информации издания, военные ресурсы США на Ближнем Востоке находятся под угрозой быстрого истощения, особенно в свете возможных ответных действий со стороны Ирана, и возможности для их оперативного пополнения весьма ограничены. Поэтому приоритетом для США становится стремительное уничтожение иранских ракетных и беспилотных сил.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее СМИ предположили, что наземная операция США в Иране обернется для Трампа катастрофой.