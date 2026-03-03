Называл верующих лохами и отрекся от семьи: кто такой Герман Стерлигов, призвавший ввести Юрьев день

Скандально известный предприниматель Герман Стерлигов предложил вернуть Юрьев день — когда россияне могли бы увольняться и менять работу. По его мнению, это особенно актуально для молодежи, которая «скачет, как блохи, по работам». Кто такой Герман Стерлигов, как он заработал состояние, почему предлагал клеймить эскортниц и бить жен розгами и за что лишил наследства собственных детей — в материале «Газеты.Ru».

Почему о Стерлигове снова заговорили

«Православный олигарх» Герман Стерлигов не раз эпатировал общественность одиозными высказываниями и поступками. 3 марта он выступил с очередным скандальным заявлением. Предприниматель предложил сотрудникам разрешить увольняться только один раз в году — в Юрьев день в истории России Юрьев день 9 декабря (26 ноября по старому стилю) был единственным временем в году, когда крепостные крестьяне могли перейти от одного помещика к другому.

«Сейчас люди, и в основном молодые, скачут, как блохи, по работам. Они пришли — и уволились. Это безобразие. Один раз в году мог человек уволиться, чтобы на него имело хоть какой-то смысл тратить время и силы, обучать его чему-то, объяснять что-то, чтобы он научился, работал нормально», — приводит его слова «Абзац».

Как пояснил Стерлигов, такая инициатива стала бы «прекрасной традицией». Причем именно для самой молодежи «скачущей туда-сюда», считает он.

Кстати, журналистов, процитировавших его заявления, он уже успел обозвать «тупыми» за то, что те, якобы, написали, что он предложил ввести крепостное право. А еще он недоволен, когда его называют «миллиардером-бизнесменом». «А я не миллиардер и не бизнесмен. Я — подмосковный крестьянин и председатель Общества любителей древней письменности», — заявляет Стерлигов.

Власти отреагировали на предложение бизнесмена с иронией. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал его инициативу средневековьем.

«У нас не средневековье и не крепостное право, поэтому о каком Юрьеве дне может идти речь? У нас в трудовом законодательстве достаточно четко прописаны все основания. Конечно, ни в Думе, ни в нашем комитете эти вопросы всерьез не обсуждаются», — подчеркнул Нилов.

Чем известен Герман Стерлигов

Герман Стерлигов родился 18 октября 1966 года в подмосковном Загорске (ныне Сергиев Посад) в семье потомков российских дворян. Учился на юридическом факультете МГУ, но ушел со второго курса. После армии работал токарем на АЗЛК, а в конце 1980-х занялся кооперативным бизнесом: организовывал концерты на вокзалах, нанимая уличных артистов с Арбата, а затем открыл кооператив по юридическому обслуживанию.

Настоящий успех пришел к нему в 1990 году — тогда 23-летний Стерлигов стал одним из соучредителей первой в России товарной биржи «Алиса», которую назвал в честь своей собаки.

Герман Стерлигов, 1991 год Алексей Федосеев/РИА Новости

Дела пошли стремительно: через три недели он стал рублевым миллионером, а вскоре заработал и первый миллион долларов.

По воспоминаниям его супруги, в доме на Рублевке стояли мешки с золотыми монетами весом в одну тройскую унцию 999,9-й пробы.

В 1990-е Стерлигов прославился эпатажными рекламными кампаниями. Москвичи запомнили гигантские билборды с рекламой гробов и слоганом: «Вы поместитесь в наши гробики без диеты и аэробики». Позже он признавался, что это была шутка и гробами он не торговал, однако образ «гробовщика» закрепился за ним надолго.

Политическая карьера, разорение и бегство в лес

В «нулевых» бизнесмена потянуло в политику. Он баллотировался в губернаторы Красноярского края (2002), в мэры Москвы (2003), набрав 3,6% голосов, а в 2004 году участвовал в президентских выборах, но Центральная избирательная комиссия не зарегистрировала его кандидатуру. Как позже признавался Стерлигов, эта авантюра стоила ему всех денег.

«Я потратил на это три года и все деньги, не только свои, но и чужие, поэтому мне пришлось продать все. В день снятия с выборов я стал нищим», — говорил он.

После политического фиаско Стерлигов принял радикальное решение: продал дом на Рублевке и вместе с женой и детьми перебрался в лес под Можайском. Там он получил от властей 37 гектаров земли и основал «Слободу» — поселение для православных христиан, где запрещены алкоголь, курение, мобильные телефоны и даже электричество.

Герман Стерлигов с женой, 1992 год Александр Макаров/РИА Новости

В «Слободе» Стерлигов занялся сельским хозяйством, а позже открыл в Москве магазины, где продавал хлеб и сыр по баснословным ценам: каравай стоил 1500 рублей , сыр — 85 тысяч рублей .

Скандальные заявления Стерлигова

Стерлигов постоянно оказывается в центре скандалов из-за своих эпатажных высказываний. В 2012 году он предлагал ввести смертную казнь для ученых-химиков и физиков, заявив, что они «экологические террористы». Бизнесмен считает, что на всей планете необходимо отключить электричество, и убежден, что население Земли составляет не более 2 миллиардов человек.

В 2019 году он назвал бедняками тех, кто зарабатывает меньше 20–30 тысяч рублей в месяц, так как они не могут позволить себе его дорогой «натуральный» хлеб — один каравай в его магазине стоил полторы тысячи рублей.

Герман Стерлигов, 2017 год Photoagency Interpress/Global Look Press

В 2021 году Стерлигов призвал клеймить эскортниц, чтобы «обезопасить детей от разгульной жизни». Его вдохновила героиня романа «Три мушкетера» Миледи Винтер, у которой было клеймо.

«Нам надо возрождать эту традицию. Те, кто отметился развратом с юности, должны быть заклеймены», — заявил предприниматель.

В 2024 году он призывал к домашнему насилию и предлагал бить жен розгами. За это его осудила советник генерального прокурора России Наталья Поклонская, назвав это нарушением закона.

В 2025 году он шокировал публику заявлениями об открытии невольничьего рынка в «Слободе». Это, по его словам, поможет решить кадровую проблему.

Отношение к религии

Взгляды Стерлигова на религию не менее эксцентричны. Он разработал собственную теорию, согласно которой все без исключения ответвления христианства впали в ересь, а единственными настоящими православными христианами являются лишь он сам и его последователи.

По мнению Стерлигова, сегодня искажено все, что связано с христианством — от календаря до священных книг. В этом он винит некоего «раввина Акибу», который, как утверждает бизнесмен, умышленно портил священные тексты. Именно искаженной Библией, по его словам, пользуются в РПЦ.

«Они все это знают с семинарской скамьи. Про все эти события они сдавали экзамены и зачеты. Все все знают, кроме лохов, которых они разводят, вот эту паству многомиллионную», — заявлял Стерлигов.

При этом сам бизнесмен признается, что до сих пор не крещен, так как не может найти «не отошедших от истинной веры» священника и епископа.

«Еретики и пущеницы»: как Стерлигов оставил жену и наследников

В 2024 году предприниматель обозвал еретиками своих близких — жену Алену Стерлигову, дочь Пелагею, сыновей Пантелеймона и Арсения. Бизнесмен заявил, что разводится с супругой и лишает наследства троих детей. При этом двух других детей — Сергия и Михея — немилость отца не коснулась.

«Моя бывшая жена уже давно пущеница и еретичка. Моя дочь Пелагия — пущеница и еретичка. Мой сын Арсений — блудный сын и еретик, лишен наследства. Мой сын Пантелеймон — блудный сын и еретик, лишен наследства», — написал тогда бизнесмен.

Герман Стерлигов (справа) с супругой Еленой и сыновьями Пантелеймоном, Михеем, Арсением, Сергием (слева направо) у своего загородного дома в деревне Нижне-Васильевское, 2011 год Митя Алешковский (признан в РФ иностранным агентом)/ТАСС

После заявления о разводе Алена Стерлигова призналась, что не видела мужа более двух лет. Причиной разрыва, по ее мнению, стала разница в религиозных взглядах. Например, согласно «учению» главы семейства, нельзя обращаться к врачам. «Я тогда забила тревогу: значит, если у моих детей будет аппендицит, он не даст его вырезать?» — вспоминала экс-супруга Стерлигова.

Алена Стерлигова и дети-«еретики» уехали из «Слободы». Сыновья Сергий и Михей остались с отцом как «православные христиане». Изгнанный сын Арсений ушел на СВО и воевал под Бахмутом, второй «изгнанник» Пантелеймон занялся гуманитарной помощью.

Сам Стерлигов продолжает жить в «Слободе», но его материальное положение далеко от идеала. В 2025 году бизнесмен публично попросил финансовой помощи у государства. По его словам, денег не хватает даже на содержание прислуги и ведение хозяйства.