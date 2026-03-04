Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Посол Ирана в РФ пообещал наказать убивших 165 школьниц военных преступников

Посол Джалали: убившие 165 школьниц в Иране военные ответят перед законом
Виталий Белоусов/РИА Новости

Военные преступники, виновные в гибели 165 учениц в результате удара по начальной школе в Иране, понесут уголовную ответственность. Об этом заявил посол Ирана в России Казем Джалали, передает ТАСС.

«Ракетные обстрелы гражданских районов в Минабе и Ламерде, особенно обстрел начальной школы для девочек «Шаджаре Таиба»... являются явным нарушением международного гуманитарного права», — подчеркнул Джалали.

Дипломат отметил, что нарушение Женевской конвенции, в которой отмечен принцип разделения между военными и гражданскими целями, а также несоблюдение принципа соразмерности и мер предосторожности, делают эту атаку военным преступлением. В связи с чем, уверен Джалали, виновные в гибели детей понесут уголовную ответственность.

28 февраля США и Израиль совместно начали военную операцию против Ирана. В обращении к гражданам американский президент Дональд Трамп заявил, что причиной участия в операции стала неспособность Тегерана отказаться от ядерных амбиций. Он также выразил недоумение по поводу несостоявшейся сделки между Вашингтоном и Тегераном.

Ранее Иран нанес удар по эсминцу США в Индийском океане.

 
Теперь вы знаете
От «Маски» до маски: что случилось с лицом Джима Керри и действительно ли его заменил двойник
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!