Посол Ирана в РФ пообещал наказать убивших 165 школьниц военных преступников

Военные преступники, виновные в гибели 165 учениц в результате удара по начальной школе в Иране, понесут уголовную ответственность. Об этом заявил посол Ирана в России Казем Джалали, передает ТАСС.

«Ракетные обстрелы гражданских районов в Минабе и Ламерде, особенно обстрел начальной школы для девочек «Шаджаре Таиба»... являются явным нарушением международного гуманитарного права», — подчеркнул Джалали.

Дипломат отметил, что нарушение Женевской конвенции, в которой отмечен принцип разделения между военными и гражданскими целями, а также несоблюдение принципа соразмерности и мер предосторожности, делают эту атаку военным преступлением. В связи с чем, уверен Джалали, виновные в гибели детей понесут уголовную ответственность.

28 февраля США и Израиль совместно начали военную операцию против Ирана. В обращении к гражданам американский президент Дональд Трамп заявил, что причиной участия в операции стала неспособность Тегерана отказаться от ядерных амбиций. Он также выразил недоумение по поводу несостоявшейся сделки между Вашингтоном и Тегераном.

Ранее Иран нанес удар по эсминцу США в Индийском океане.