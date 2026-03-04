У Александра Кибовского изъяты активы на миллиарды рублей

Активы на общую сумму 5 млрд рублей, принадлежавшие бывшему главе департамента культуры Москвы Александру Кибовскому, экс-председателю Государственного таможенного комитета (ГТК) России Анатолию Круглову и связанным с ними лицам, были конфискованы в пользу государства. По данным «Коммерсанта», данное решение вступило в юридическую силу.

Прокуратура установила, что Кибовский, не имея легальных источников дохода, совместно с бизнес-партнером Андреем Нероденковым возвел загородные дома в престижном районе Подмосковья. Кроме того, ими были приобретены элитные квартиры, апартаменты, коммерческие площади, дорогостоящие автомобили, мотоциклы и ценные бумаги. Активы были оформлены на родственников и доверенных лиц. Общая оценочная стоимость этих активов достигла почти 1,5 млрд рублей.

Следствие также выявило, что Кибовский способствовал искусственному завышению стоимости активов компании, владеющей объектом культурного наследия в центре Москвы. Эта манипуляция позволила получить выгоду в размере 1,2 млрд рублей от последующей продажи этой компании.

