Армия

В Британии сообщили о сильным взрыве рядом с торговым судном вблизи Омана

UKMTO: рядом с торговым судном у побережья Омана раздался мощный взрыв
Yasemin Yurtman Candemir/Shutterstock/FOTODOM

В непосредственной близости от торгового судна, которое находилось в 137 морских милях (254 км) к востоку от столицы султаната Оман Маската, раздался мощный взрыв. Об этом сообщает Центр координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах Великобритании (UKMTO).

По информации, полученной от капитана, рядом с судном произошел громкий взрыв. После этого над водой стал подниматься дым. Судно и экипаж не пострадали и находятся в безопасности.

4 марта сообщалось, что десятки танкеров и грузовых судов скопились по обе стороны Ормузского пролива после его закрытия Ираном.

2 марта стало известно, что танкер Stena Imperative под флагом США поражен двумя боеприпасами в порту в Бахрейне.

Незадолго до этого о попадании по кораблю в Бахрейне сообщило UKMTO. По данным ведомства, инцидент привел к пожару, который вскоре потушили.

Ранее сообщалось, что Иран нашел «ахиллесову пяту» в стратегии США и Израиля.

 
