Взрывы прогремели в иранском городе Кум, где назначат верховного лидера

В иранском городе Кум, где пройдет избрание верховного лидера Исламской Республики, прогремели взрывы. Об этом сообщило иракское информационное агентство INA.

Как отмечается, данных о природе взрывов, как и о пострадавших в результате атаки, в настоящее время нет.

3 марта в Куме и Тегеране после атаки были эвакуированы офисы Совета экспертов, который избирает верховного лидера Исламской Республики. Как отметили в государственной телерадиокомпании Ирана, жертв в результате ударов не было.

После ликвидации верховного лидера аятоллы Али Хаменеи в Иране был создан временный руководящий совет. В него вошли президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эджеи и член Совета стражей конституции Алирез Арафи. Основная задача этого совета — обеспечить продолжение руководства страной в период отсутствия верховного лидера. В будущем его назначением займется Совет экспертов — специальный орган, ответственный за избрание нового главного руководителя Исламской Республики.

Ранее стало известно, что назначение Моджтабы Хаменеи верховным лидером Ирана может состояться 4 марта.