В небе над Волгоградом вновь слышны взрывы

В небе над Волгоградом прозвучала вторая серия взрывов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По свидетельству местных жителей, несколько взрывов раздались примерно в 1:20 и 2:40 мск. Начиная с 2:30 мск в южной части города прозвучали не менее трех взрывов. Очевидцы слышали звук работающих двигателей и видели вспышки в небе.

4 марта стало известно, что в Волгограде для пострадавших при атаке беспилотников горожан открыт пункт временного размещения.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников на регион пострадали пять человек. У всех пяти пострадавших нет критических ранений, врачи оказывают им помощь.

В Среднеахтубинском районе дроны попали в три частных домовладения. В Ворошиловском районе Волгограда беспилотный летательный аппарат упал в нежилой зоне. В Тракторозаводском районе областного центра беспилотник атаковал квартиру в многоквартирном доме на улице Батова.

Ранее ВС РФ ударили по украинским аэродромам, с которых запускались дроны.