США потопили 17 иранских военных кораблей

Вооруженные силы Соединенных Штатов ликвидировали 17 иранских кораблей, включая одну субмарину. Об этом заявил адмирал Брэд Купер, возглавляющий Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), в соцсети Х.

«К настоящему моменту мы уничтожили 17 иранских кораблей, в том числе наиболее исправную подводную лодку, у которой теперь пробоина в корпусе», — заявил Купер.

До этого сообщалось, что американские военные нанесли удар по иранскому эсминцу класса «Джамаран» в рамках начала операции «Эпическая ярость». Этот корабль Исламской Республики был уничтожен в ходе первой фазы операции.

Также стало известно, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) выпустил четыре баллистические ракеты по американскому авианосцу «Авраам Линкольн». В КСИР заявили, что противники Исламской Республики столкнутся с новыми потерями как на земле, так и на море.

Ранее в Иране объявили священную войну против США и Израиля.