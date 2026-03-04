Размер шрифта
ДНК пропавшего на Бали украинца совпала с кровью на вилле

Следы крови на вилле на Бали совпали с ДНК пропавшего украинца
Экспертиза подтвердила совпадение ДНК пропавшего украинца Игоря Комарова с образцами крови, найденными на вилле и в арендованном автомобиле, которые, как предполагается, были связаны с его похищением. Об этом сообщил портал Detik.

«ДНК, полученная от матери потерпевшего, совпала со следами крови, найденными на одной из вилл в Табанане», — заявил глава отдела по связям с общественностью полиции Бали старший комиссар Ариасанди.

В настоящее время шесть иностранных граждан объявлены подозреваемыми и находятся в розыске. Полиция активно сотрудничает с Интерполом для их задержания.

28-летний Игорь Комаров пропал 15 февраля во время поездки на скутерах с двумя друзьями. Telegram-канал Mash узнал, что Комаров отдыхал на Бали вместе с Ермаком Петровским — сыном днепропетровского «авторитета» Александра Петровского. По информации РИА Новости, оба украинца могли быть связаны с большой сетью мошеннических кол-центров, которые контролировались приближенными президента Украины Владимира Зеленского.

В сети появилось видео с избитым Комаровым, который рассказал о схеме обмана россиян. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Бали объявили в розыск украинцев, предположительно связанных с управлением мошенническими кол-центрами.

 
