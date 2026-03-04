«Хезболла» сообщила о ракетной атаке по израильской военно-морской базе

«Хезболла»: по военно-морской базе Израиля в Хайфе нанесен ракетный удар

Ливанское проиранское движение «Хезболла» заявило о ракетной атаке по израильской военно-морской базе. Об этом сообщает панарабский телеканал Al Jazeera.

По словам представителей группировки, удар был нанесен по военно-морской базе, расположенной в городе Хайфа. Несколько ракет также были выпущены в сторону населенного пункта Кфар-Юваль, где находилась группа военнослужащих израильской армии.

4 марта движение «Хезболла» сообщило о нанесении из Ливана ракетных ударов по военным объектам Израиля на Голанских высотах.

За день до этого пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о пуске снарядов из Ливана по территории страны.

Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Эяль Замир заявил, что операция в Ливане будет вестись до полного разоружения шиитского движения «Хезболла».

Ранее Армия обороны Израиля ликвидировала главу штаба разведки «Хезболлы».