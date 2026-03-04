В Волгограде после атаки дронов открылся пункт временного размещения

Мэрия Волгограда открыла ПВР для пострадавших от атаки беспилотников

В Волгограде для пострадавших при атаке беспилотников горожан открыт пункт временного размещения (ПВР). Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

ПВР открылся на территории городской школы №1. На время работы оперативных служб в нем будут размещены жители многоквартирного дома на улице Батова, который подвергся удару дрона. Для перевозки жильцов к ПВР муниципальное автотранспортное предприятие подало автобусы большой вместимости.

Сейчас специалисты оперативных служб оценивают нанесенный ущерб и ликвидируют последствия атаки.

3 марта губернатор Волгоградской области сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников на регион пострадали пять человек. У всех пяти пострадавших нет критических ранений, врачи оказывают им помощь.

За день до этого ударный беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал корпус городской больницы Донецка.

Ранее ВС РФ ударили по украинским аэродромам, с которых запускались дроны.