Украинку выдворили с Бали после антироссийской акции

Жительнице Украины был запрещен въезд на Бали на полгода после того, как она провела акцию протеста против России в виде «танца с цепями». Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации агентства, инцидент произошел 29 октября 2025 года. Женщина организовала «перформативную манифестацию» в популярном туристическом районе Убуд. В результате ее задержали и выдворили с острова на шесть месяцев.

«Друзья, любые акции в Индонезии запрещены! Я устроила перформативную манифестацию на улице в Убуде… И после моих танцев с цепями и громкого поведения меня повязали», — написала украинка в сторис Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Она отметила, что некоторые соотечественники, находящиеся на острове, не проявили к ней сочувствия.

«Меня бросил в тюрьме «украинец», которого триггерила украинская речь», — пожаловалась украинка.

Она пообещала своим подписчикам, что теперь будет «восстанавливать психическое здоровье», занимаясь садоводством в Португалии.

По информации агентства, 24 февраля группа украинцев на Бали планировала организовать протест у российского генерального консульства, но не смогла определить его местоположение.

Ранее в Европе ужесточили условия для предоставления убежища украинцам.