Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Украинку выдворили с Бали после антироссийской акции

Украинку выдворили с Бали после проведения антироссийской акции
goffkein.pro/Shutterstock/FOTODOM

Жительнице Украины был запрещен въезд на Бали на полгода после того, как она провела акцию протеста против России в виде «танца с цепями». Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации агентства, инцидент произошел 29 октября 2025 года. Женщина организовала «перформативную манифестацию» в популярном туристическом районе Убуд. В результате ее задержали и выдворили с острова на шесть месяцев.

«Друзья, любые акции в Индонезии запрещены! Я устроила перформативную манифестацию на улице в Убуде… И после моих танцев с цепями и громкого поведения меня повязали», — написала украинка в сторис Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Она отметила, что некоторые соотечественники, находящиеся на острове, не проявили к ней сочувствия.

«Меня бросил в тюрьме «украинец», которого триггерила украинская речь», — пожаловалась украинка.

Она пообещала своим подписчикам, что теперь будет «восстанавливать психическое здоровье», занимаясь садоводством в Португалии.

По информации агентства, 24 февраля группа украинцев на Бали планировала организовать протест у российского генерального консульства, но не смогла определить его местоположение.

Ранее в Европе ужесточили условия для предоставления убежища украинцам.

 
Теперь вы знаете
От «Маски» до маски: что случилось с лицом Джима Керри и действительно ли его заменил двойник
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!