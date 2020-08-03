Помпео заявил, что КНР распространяет по миру авторитарную форму правления

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти КНР пытаются устанавливать авторитарные режимы в различных странах мира, сообщает «Интерфакс».

«Компартия Китая пытается применить закон о национальной безопасности Гонконга к людям по всему миру - это вопиющая попытка подрыва принципов прав человека и основных свобод <...> Пекину нельзя позволить экспортировать его модель авторитарного правления», — сказал Помпео.

Ранее США ввели санкции против чиновников коммунистической партии Китая за «подрыв автономии Гонконга и нарушение прав человека». Вашингтон обвиняет Китай в том, что разрабатываемый китайским парламентом законопроект о защите Гонконга направлен на ликвидацию высокой автономии региона.

В 1997 году Британия передала Гонконг Китаю на условиях «Одна страна – две системы». Город должен сохранять автономию, а его жители – широкие политические права, включая свободу слова и собраний, до 2047 года. После принятия закона о национальной безопасности у властей КНР появились широкие возможности для ограничения гражданских свобод в регионе.

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