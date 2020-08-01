В российском МИД заявили о кризисе безопасности в Европе

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что соревнование европейских стран за право размещение войск США свидетельствует о кризисе безопасности в Европе, передает ТАСС.

«Эти тенденции крайне опасны и носят дестабилизирующий характер и точно не укрепят ничью безопасность, в том числе и тех государств, которые сегодня объявляют себя «прифронтовыми», — сказал Грушко.

По его словам, данное «соревнование» стало маркером той кризисной ситуации, в которой сейчас оказалась Европа.

В среду, 29 июля, Пентагон официально сообщил о выводе около 12 тыс. американских военнослужащих из ФРГ. При этом на родину должны вернуться только 6,4 тыс. военнослужащих, а остальные перебазируются в Европе.

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