СМИ выяснили личность мужчины, пытавшегося поднять флаг США в гренландском Нууке

Мужчина, попытавшийся поднять флаг Соединенных Штатов в гренландской столице Нуук, оказался телеведущим из Германии. Об этом сообщает портал t-online.

«Немецкий артист театра кабаре и телеведущий Макси Шафрот, который также работает в сатирической передаче Extra 3 (немецкой телерадиокомпании Norddeutsche Rundfunk (NDR). – прим. ред.), в среду попытался поднять флаг США перед культурным центром в столице Гренландии Нууке», — говорится в материале.

В NDR подтвердили информацию, уточнив, что команда Extra 3 проводила в Нууке съемки сатирического фильма, и данный инцидент был частью съемочного процесса, где один из участников притворился, что хочет поднять флаг США. Представитель NDR принесла свои извинения жителям Гренландии за произошедшее.

29 января телеканал TV2 со ссылкой на полицию сообщил о попытке мужчины поднять флаг США в Нууке, которая была пресечена прохожими.

Ранее датский собрался посетить Гренландию на фоне притязаний США на остров.