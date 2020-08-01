Жириновский призвал Лукашенко покинуть президентский пост

Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко снять свою кандидатуру с ближайших выборов, сообщает РИА «Новости».

«Власть — это надолго. Дорожка, самолеты, почетный караул, и все кланяются... Это самый страшный наркотик. Лукашенко не может оторваться», — отметил Жириновский.

Он предложил Лукашенко провести «красивые выборы» без своего участия и добавил, что лучшим вариантом для Белоруссии будет вхождение в состав России.

Ранее Жириновский заявил, что планирует оставаться в политике до 2036 года, пока ему не исполнится 90 лет.

Выборы президента Белоруссии намечены на 9 августа. Лукашенко будет баллотироваться на свой пост в шестой раз.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Лукашенко невменяем»: зачем Минск устроил антироссийскую провокацию

— Песков: телефонного разговора Путина и Лукашенко пока не предвидится

— В Минске тысячи людей вышли на митинг в поддержку Тихановской