Абхазия открыла границу с Россией и сняла все ограничения на въезд
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Власти Абхазии открыли границу с Россией и сняли все ограничения для ее граждан на въезд в республику, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление премьер-министра страны Александра Анкваба.
«Абхазия открывает границу с Россией, снимаются все ограничения. Распоряжение вступило в силу», — сказал премьер.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Абхазией. Все ограничения для ее граждан на въезд в страну сняты.
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