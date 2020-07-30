Украина начала консультации по экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, которые якобы причастны к преступлениям в Донбассе. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на офис президента Украины.

«Все мировое сообщество крайне негативно относится к преступлениям против мира и безопасности человечества, поэтому действия указанных лиц должны быть тщательно и должным образом расследованы, а виновные — наказаны», — говорится в сообщении.

Ранее в Белоруссии сообщили, что под Минском задержаны более 30 боевиков иностранной частной военной компании «Вагнер», планировавших дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании. По данным госагентства «БелТА», все они являются гражданами РФ. Посол РФ был вызван в МИД Белоруссии.

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