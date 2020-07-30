Президент США Дональд Трамп потребовал перенести президентские выборы в США. Об этом глава государства написал в Twitter.

«При общем голосовании по почте (не голосование по открепительному удостоверению, что хорошо) в 2020 году будут самые неточные и мошеннические выборы в истории. Это будет огромное бесчестье для США. Может, отложить выборы до тех пор, пока люди не смогут голосовать как следует, спокойно и безопасно?», — написал он.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.

США находятся на первом месте в мире по распространению коронавируса: в стране заразились 4,5 млн, выздоровели 2,2 млн, погибли почти 154 тыс. человек.

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