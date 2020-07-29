Трамп пообещал разозлиться при подтверждении данных о сотрудничестве РФ и талибов*
Президент США Дональд Трамп заявил, что сильно разозлится, если узнает о сотрудничестве России с террористической группировкой «Талибан» (организация запрещена в России), цитирует его Reuters.
По его словам, он должным образом отреагирует в случае подтверждения данных о том, что РФ якобы предлагала боевикам деньги за нападения на американских военных.
«Если окажется, что это правда, то я буду очень зол», — сказал он.
Глава государства заверил, что никто, как он, не относился так жестко к российской стороне.
Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков движения «Талибан»* совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона отрицает данную информацию, движение «Талибан»* также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности.
Позже газета Washington Post заявила, что из-за якобы сговора России и талибов в Афганистане погибли «несколько» американских военных. Трамп, в свою очередь, сказал, что никто не проинформировал ни его, ни вице-президента Майка Пенса о нападениях на солдат США в Афганистане, за которыми, возможно, стоит Россия.
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