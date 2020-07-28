Конкурентка Лукашенко на выборах ответила на вопрос, чей Крым
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Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в эфире «Еврорадио» ответила на вопрос, чей Крым.
По словам Тихановской, это очень больной вопрос, который «сталкивает людей лбами».
«Я скажу так, как принято говорить, как принято в нашей стране и по международным законам, что юридически Крым украинский, а фактически — российский», — сказала она.
Тихановская также попросила больше не «мучать» ее этим вопросом.
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