Nord Stream 2 AG обжаловала решение суда ЕС по нормам Газовой директивы

Оператор проекта строительства российского газопровода «Северный поток — 2» компания Nord Stream 2 AG подала апелляцию на решение суда Евросоюза, который решил не рассматривать иск против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода, сообщает ТАСС.

В Nord Stream 2 AG подчеркнули, что не разделяют аргументации суда по процессуальным вопросам и убеждены, что поправки к Газовой директиве являются незаконной дискриминацией.

«В связи с этим 28 июля 2020 года Nord Stream 2 подала апелляцию на решение Суда общей юрисдикции ЕС в Европейский суд», — сообщили в компании.

Годом ранее компания-оператор направила в СУД ЕС иск об отмене директивы (ЕС) 2019/692, вносящей поправку в Газовую директиву ЕС. В качестве аргументов приводилось, что директива — это нарушение правовых принципов ЕС о равном обращении и пропорциональности. Но 20 мая текущего года суд отказался рассматривать иск по процессуальным соображениям.

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