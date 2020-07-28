Экс-депутат Рады назвал единственный способ достичь мира в Донбассе

Бывший депутат украинской Рады Спиридон Килинкаров заявил, что у Киева есть только один способ добиться мира в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

По его мнению, все достигнутые договоренности о временном перемирии рано или поздно нарушатся. Поэтому необходимо принимать политические решения и разводить силы и средств по всей линии разграничения в Донбассе.

Килинкаров уверен, если кто-то выстрелит из сторон, то это станет причиной для нового конфликта, а украинские власти «раскрутят» его до мирового масштаба.

«Выход из тупика, в который мы зашли, там же где и вход – нужно выйти и признать государственный переворот, осудить людей, причастных к этому государственному перевороту», – подытожил Килинкаров.

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