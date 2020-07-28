Правительство может засекретить закупки Роскосмоса

Правительство разработало проект постановления, который позволит Роскосмосу определять исполнителей контрактов на разработку и эксплуатацию космической техники закрытым способом. Документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к проекту, внесенному главой правительства Михаилом Мишустиным, говорится, что необходимость принятия постановления обусловлена тем, что органы иностранных государств и групп таких государств анализируют открытую информацию из контрактов Роскосмоса и его предприятий, выявляя участников коопераций.

Закрытый способ определения поставщика будет использоваться при госзакупках на проведение работ по исследованию космоса, создание космических материалов и технологий, а также при создании, модернизации, поставке, ремонте, обслуживании, использовании и утилизации космической техники.

Планируется, что постановление будет действовать до 1 июля 2021 года.