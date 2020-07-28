Лукашенко «на ногах» переболел коронавирусом

Президент Белоруссии публично признался, что бессимптомно переболел коронавирусной инфекцией. Слова политика цитирует «БелТА».

Лукашенко посетил войсковую часть 3214 внутренних войск МВД, где извинился перед собравшимися за свой изменившийся голос.

«Я приношу извинения за свой голос <...> Самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно», — сказал глава государства.

Он отметил, что 97% белорусов переносят эту инфекцию бессимптомно и был рад, что попал в их число.

«Наконец и я попал в золотой фонд Белоруссии, перенеся этот вирус», — резюмировал он.

По последним данным, в Белоруссии зарегистрировано 67 366 человек с положительным тестом на COVID-19, умерли 543 пациента.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лукашенко заподозрил рукотворный характер коронавируса

— Лукашенко заявил, что Белоруссия одержала победу над коронавирусом

— В Белоруссии число случаев коронавируса превысило 66 тысяч