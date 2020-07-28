Источник рассказал, с какими странами Россия откроет границы в ближайшее время

На следующем этапе Россия может открыть границы с Южной Кореей и Мальдивами, пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к авиавластям.

«Следующими странами, с которыми будет возобновлено авиасообщение могут стать Южная Корея и Мальдивы», — сказал источник.

Ранее Россия объявила, что с 1 августа возобновится авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией.

Российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта из-за пандемии коронавируса.

С 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 16 млн, умерли больше 650 тысяч человек.

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