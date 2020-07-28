Трамп пожаловался на плохие твиты о себе

Президент США Дональд Трамп пожаловался на публикации о себе, появляющиеся в разделе «тренды» социальной сети Twitter. Об этом он написал в своем микроблоге.

«Так отвратительно смотреть так называемые «тренды» в twitter, где очень много трендов обо мне, и никогда не было хорошего», — посетовал глава государства.

По мнению Трампа, авторы таких твитов находят «все, что могут найти», после чего представляют это в максимально плохом свете и продвигают публикацию в раздел «тренды».

Подобные действия президент охарактеризовал как «смешные, незаконные и, конечно, очень несправедливые».

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