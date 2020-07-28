Трамп пожаловался на плохие твиты о себе
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Президент США Дональд Трамп пожаловался на публикации о себе, появляющиеся в разделе «тренды» социальной сети Twitter. Об этом он написал в своем микроблоге.
«Так отвратительно смотреть так называемые «тренды» в twitter, где очень много трендов обо мне, и никогда не было хорошего», — посетовал глава государства.
По мнению Трампа, авторы таких твитов находят «все, что могут найти», после чего представляют это в максимально плохом свете и продвигают публикацию в раздел «тренды».
Подобные действия президент охарактеризовал как «смешные, незаконные и, конечно, очень несправедливые».
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