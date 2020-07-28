Временный президент Боливии вылечилась от COVID-19

Временный президент Боливии Жанин Аньес вылечилась от новой коронавирусной инфекции. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

Аньес написала, что выписана из больницы и возвращается к обычному режиму работы. Она поблагодарила жителей страны за поддержку.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире коронавирусом заразились более 16 млн человек, за все время от болезни умерли более 600 тыс. человек.

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