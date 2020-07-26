Зеленский позвонил Путину

Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин провели телефонные переговоры, инициатором выступила украинская сторона. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Зеленский и Путин обсудили урегулирование ситуации на Украине, позитивно оценили дополнительные меры по прекращению огня в Донбассе и подчеркнули важность их соблюдения.

22 июля контактная группа согласовала дополнительные меры по обеспечению примирения в Донбассе. Согласно итогам переговоров, с понедельника, 27 июля, на линии разграничения в Донбассе стороны прекращают огонь.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В ДНР объявили полное бессрочное прекращение огня с 27 июля

— Генсек ООН призывает соблюдать договоренности по Донбассу

— Прорыв в Минске: перестанут ли стрелять в Донбассе