Зеленский позвонил Путину
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Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин провели телефонные переговоры, инициатором выступила украинская сторона. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Зеленский и Путин обсудили урегулирование ситуации на Украине, позитивно оценили дополнительные меры по прекращению огня в Донбассе и подчеркнули важность их соблюдения.
22 июля контактная группа согласовала дополнительные меры по обеспечению примирения в Донбассе. Согласно итогам переговоров, с понедельника, 27 июля, на линии разграничения в Донбассе стороны прекращают огонь.
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