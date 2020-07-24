В МИД РФ заявили, что США провоцируют на разжигание конфликта между РФ и КНР

США своими публикациями в медийном пространстве пытаются провоцировать разжигание конфликта между Россией и Китаем. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА «Новости».

По ее словам, именно поэтому совершенствование взаимодействия в медийной сфере, в том числе по линии служб, контактов между СМИ остается как никогда актуальным.

«Учитывая, что основной целью, мишенью информационной войны так или иначе становятся или стали уже две наши страны: Россия и Китай», — сказала Захарова.

По ее словам, заявления Вашингтона сейчас являются уже не просто агрессивной риторикой, а попытка столкнуть в публичной сфере Пекин и Москву.

Она отметила, что для России приоритетным является укрепление равноправного партнерства и стратегического взаимодействия с КНР.

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