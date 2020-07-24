Помпео заявил о крахе системы отношений США и Китая

Прежняя система взаимодействия Соединенных Штатов и Китая потерпела крах, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в ходе выступления в президентской библиотеке Ричарда Никсона в Йорба-Линда. Трансляция велась на сайте Госдепартамента.

При этом Помпео отметил, что США не должны возвращаться к прежней политике взаимодействия с китайской стороной.

Кроме того, госсекретарь также поддержал заявления президента США Дональда Трампа о потребности страны в новой стратеги, которая смогла бы защитить американский образ жизни и экономику.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Помпео призвал китайцев изменить политику Коммунистической партии

— «Гвоздь в крышку гроба»: США и Китай начали войну консульств

— США хотят создать коалицию против Китая