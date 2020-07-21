Абхазия продлила закрытие границы с Россией
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Абхазия продлила закрытие границы с Россией до 28 июля, сообщается на сайте президента страны.
«Ограничить до 28 июля 2020 года въезд в Республику Абхазия через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе», — говорится на сайте.
Отмечается, что исключение составляют дипломатические работники, военные и водители, осуществляющие международные грузовые перевозки.
В Абхазии коронавирусом заразились 38 человек.
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