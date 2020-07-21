Абхазия продлила закрытие границы с Россией до 28 июля, сообщается на сайте президента страны.

«Ограничить до 28 июля 2020 года въезд в Республику Абхазия через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе», — говорится на сайте.

Отмечается, что исключение составляют дипломатические работники, военные и водители, осуществляющие международные грузовые перевозки.

В Абхазии коронавирусом заразились 38 человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мониторим ситуацию: Россия скоро откроет границу с Белоруссией

— АТОР назвала страны, готовые принимать туристов из России

— В Абхазии проходит внезапная проверка боеготовности войск России