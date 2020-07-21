Дегтярев пообещал уехать из Хабаровского края, если Фургала оправдают

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не будет конкурировать на выборах губернатора с экс-главой региона Сергеем Фургалом, если того оправдают. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он хорошо знает Фургала, так как они работали вместе два созыва.

Дегтярев добавил, что не имеет права комментировать вопросы следствия и будущего судебного разбирательства в отношении Фургала, однако искренне желает ему удачи. Также он уточнил, что экс-глава Хабаровского края может рассчитывать на защиту партии.

«Если Сергея Ивановича оправдают — мы должны это проговорить с хабаровчанами — выборы у нас теоретически могут быть в сентябре 2021 года, и он сможет в них принять участия по срокам, я конкурировать с ним не собираюсь, вещи собираю и уезжаю», — отметил врио губернатора Хабаровского края.

При этом он уточнил, что не думал принимать участие в выборах в случае лишения свободы Фургала.

«Вопрос участия моего в выборах не рассматривается пока. Время покажет», — заключил Дегтярев.

9 июля Фургал был задержан по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей в 2004-2005 годах. Его также проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям. По делу чиновника также были задержаны и арестованы еще четыре участника преступной группы. Им уже предъявили обвинения.

Позже в Следственном комитете сообщили, что экс-губернатор оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.

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