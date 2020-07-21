В МИД Украины назвали условие встречи Путина и Зеленского в Крыму

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал немыслимой встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму в настоящий момент. Об этом сообщает РИА «Новости».

Это связано с тем, что российский лидер в данный момент отправился на полуостров с целью усиления там военного присутствия России.

При этом Кулеба не исключает возможности встречи в будущем при одном условии — если над Крымом будет снят флаг России и поднят флаг Украины. Это должно произойти в рамках соответствующей церемонии.

«Ничего, к сожалению, пока о готовности России провести такую церемонию мне», — добавил Кулеба.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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