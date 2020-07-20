В Бразилии коронавирусом заразились главы двух министерств

Министр образования Бразилии Милтон Рибейру и министр по гражданским правам Оникс Лоренцони сообщили, что заразились коронавирусом, сообщает РИА «Новости».

«Сегодня утром я получил положительный результат на COVID; я уже лечусь и буду работать удаленно», — заявил Рибейру.

Лоренцони также подтвердил заражение инфекцией.

По информации агентства, 62-летний глава Рибейру сделал тест на коронавирус после того, как пообщался с президентом страны Жаиром Болсонару, который назначил его на новый пост на прошлой неделе. О том, что глава государства болен COVID-19 еще было неизвестно.

По последним данным, в Бразилии COVID-19 заболели более 2,1 млн человек, погибли почти 80 тыс. жителей.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 14 млн, умерли больше 600 тыс. человек.

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