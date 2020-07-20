Рэпер Канье Уэст провел первую встречу с избирателями в Южной Каролине. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ходе мероприятия кандидат в президенты был одет в бронежилет с надписью «Security», а на затылке музыканта было выбрито число 2020.

Он подчеркнул, что ни политика, ни страна, ни нынешний президент США Дональд Трамп, ни даже он сам «не могут освободить нас».

«Единственное, что может дать нам свободу, это следование заветам, которые были даны нам ради Земли обетованной», — добавил Уэст.

Музыкант также затронул тему легализации абортов, однако отметил, что относится к ним негативно. Он вспомнил историю своей семьи и расплакался после слов о том, что его отец предлагал матери сделать аборт.

Кроме того, Уэст заявил, что целью выдвижения его кандидатуры не был отвод голосов афроамериканцев у нынешних кандидатов.

О намерении Уэста баллотироваться в президенты США стало известно 4 июля. Однако эксперты считают, что тот слишком поздно вступил в президентскую гонку, поскольку в ряде штатов истек крайний срок сбора подписей избирателей.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.

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