Три страны Евросоюза готовы обсуждать санкции за поставку оружия в Ливию

Германия, Франция и Италия готовы рассмотреть возможность введения санкций за нарушение эмбарго на поставку оружия в Ливию, сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление лидеров трех стран Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Джузеппе Конте.

Введение санкций будет обсуждаться, если продолжатся нарушения эмбарго по морю, суше и воздуху, сказано в заявлении.

При этом политики отмечают, что ожидают предложений по данному вопросу от верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности и заместителя председателя Еврокомиссии.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаманом ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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