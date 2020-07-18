Зеленского призвали обеспечить расследование записей разговора якобы Порошенко и Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский должен обеспечить условия для расследования записей разговора якобы экс-главы государства Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена, заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук. Об этом сообщает РИА «Новости».

Украине не нужно «вмешиваться в американскую ситуацию» и требовать привлечь Байдена к ответственности, но необходимо установить виновных внутри страны, отметил Медведчук. Он добавил, что долгом Зеленского как украинского президента является обеспечение необходимых для этого условий.

Ранее депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал запись телефонного разговора между, предположительно, экс-президентом Украины Петром Порошенко и бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

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