Памфилова считает необходимым перенести единый день голосования
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что проведение выборов в течение нескольких дней потребует в будущем переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц. Об этом сообщает ТАСС.
Говоря о возможности проведения выборов в этом сентябре в течение нескольких дней, Памфилова отметила, что сейчас этот вопрос будет проработан «в точечном режиме».
«Но на будущее, если это перманентно в законе будет прописано, обязательно единый день голосования надо переносить, потому что самый неудачный месяц, который может быть, — это сентябрь», — выразила мнение глава ЦИК.
Единый день голосования должен состояться 13 сентября 2020 года. Он пройдет в 53 регионах, в 17 из них изберут руководителей субъектов.
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