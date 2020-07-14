ЦИК Белоруссии зарегистрировал 5 кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия Белоруссии зарегистрировала пять кандидатов в президенты на выборах, которые состоятся 9 августа, передает ТАСС.

Среди них действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, экс-депутат Палаты представителей Национального собрания Анна Канопацкая, председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень, а также сопредседатель движения «Говори правду» Андрей Дмитриев.

В выборах также примет участие Светлана Тихановская, супруг которой был арестован по делу об организации действий, «грубо нарушающих общественный порядок».

ЦИК отказал в регистрации бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико и экс-главе Парка высоких технологий Валерию Цепкало.

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