Зеленая партия США выставила своего кандидата на президентские выборы

Зеленая партия США выдвинула кандидатом на пост главы государства 67-летнего Хоуи Хокинса в паре с 46-летней афроамериканкой Анжели Уокер, которая претендует на пост вице-президента. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление партии.

«Наша кампания охватит десятки миллионов избирателей, которые не представлены двумя партиями миллионеров и миллиардеров, независимых избирателей, которые отвергли обе партии», — цитирует слова Хокинса пресс-служба партии.

Политик в своих выступлениях активно критикует обе парламентские партии страны, обвиняя их в развязывании гонки вооружений, неэффективной борьбе с пандемией коронавируса и изменением климата.

Хокинс перед началом кампании также заявил, что готов к дебатам с нынешним президентом США республиканцем Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом США демократом Джо Байденом, однако выразил сомнения, что политики согласятся на подобное.

В 2016 году кандидат от Зеленой партии Джилл Стайн набрала около 1,1% голосов американцев.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года.

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