Трамп считает, что Канье Уэст отберет голоса афроамериканцев у Байдена

Американский рэпер Канье Уэст, который ранее заявил о намерении баллотироваться на пост президента США, способен отобрать на грядущих президентских выборах голоса афроамериканцев у кандидата от демократов Джозефа Байдена. Такую точку зрения выразил в своем Twitter президент США Дональд Трамп.

По мнению американского лидера, Уэсту будет нетрудно это сделать.

«Коррумпированный Джо не сделал ничего хорошего для темнокожих!» — написал Трамп.

Впервые о своих планах на президентство Уэст объявил в 2015 году. Тогда музыкант заверил, что будет участвовать в выборах в 2020 году. В июне текущего года рэпер снова заявил о намерении баллотироваться в президенты США.

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