Трамп раскритиковал главного инфекциониста США за ошибки

Президент США Дональд Трамп публично раскритиковал директора Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщает NBC News.

«Доктор Фаучи хороший человек, но он совершил много ошибок», — заявил глава государства.

По словам Трампа, эксперты изначально советовали не носить маски, однако сейчас утверждают, что маски нужны.

«Было допущено много ошибок», — добавил президент.

В настоящее время США занимают первое место в мире по числу выявленных случаев новой коронавирусной информации. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране зафиксировано более 3 млн случаев заболевания, из них более 134 тысяч — с летальным исходом.

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