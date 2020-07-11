Трамп раскритиковал главного инфекциониста США за ошибки
Президент США Дональд Трамп публично раскритиковал директора Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщает NBC News.
«Доктор Фаучи хороший человек, но он совершил много ошибок», — заявил глава государства.
По словам Трампа, эксперты изначально советовали не носить маски, однако сейчас утверждают, что маски нужны.
«Было допущено много ошибок», — добавил президент.
В настоящее время США занимают первое место в мире по числу выявленных случаев новой коронавирусной информации. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране зафиксировано более 3 млн случаев заболевания, из них более 134 тысяч — с летальным исходом.
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