Politico: Трамп смягчил наказание фигуранту «российского дела»

Президент США Дональд Трамп смягчил наказание бывшему советнику Роджеру Стоуну, признанному виновным в попытке помешать расследованию предполагаемых связей между предвыборной кампанией Трампа и Россией. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации.

В настоящее время подробности о степени смягчения приговора не приводятся.

В феврале 2020 года суд в Вашингтоне приговорил Стоуна почти к трем с половиной годам тюрьмы. Он был советником Трампа во время его президентской гонки в 2016 году. Его обвиняли в том, что он давал ложные показания, пытался помешать расследованию со стороны Конгресса США и запугивал свидетеля.

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