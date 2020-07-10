Рябков заявил, что возвращение к ДРСМД после выхода США стало невозможным

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) сделал невозможным возврат к соглашению в любой его форме, сообщает РИА «Новости».

«Очевидно, что возвращение к этому документу, который на протяжении десятков лет служил в качестве важной опоры европейской безопасности, быть не может», — сказал Рябков.

Он подчеркнул, что ряд ошибок, совершенных Соединенными Штатами, носят непоправимый характер в принципе.

В 2019 году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. Москва обвинения отвергла.

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