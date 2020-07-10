Козак: пересмотр Минска-2 будет означать выход Киева из соглашений

Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил, что если Киев официально подтвердит слова своего представителя в контактной группе Алексея Резникова о необходимости пересмотреть минские соглашения, это будет означать выход Украины из переговорного процесса по Донбассу, сообщает РИА «Новости».

«Если в ближайшее время это заявление будет подтверждено или не будет опровергнуто теперь уже премьер-министром или президентом Украины, то это действительно означает выход Украины из Минских соглашений, а следовательно, и из минского и нормандского формата переговоров», — сказал Козак.

Он добавил, что Россия все еще ждет от украинских властей официального заявления насчет дальнейшего участия в переговорах, а Киев, в свою очередь, должен понять, что на заключение новых соглашений уйдут годы.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что некоторые пункты минских соглашений потеряли свою актуальность. По его словам, сроки заключения соглашений, а именно 2014 — 2015 год, истекли, а условия договоренностей реализованы не были.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На Украине заявили о неактуальности Минских соглашений

— Путин обсудил с Совбезом России ситуацию на Украине, в Ливии и на Балканах