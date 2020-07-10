Песков о деле Сафронова: здесь не должно быть места эмоциям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в деле советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиненного в госуизмене, не должно быть места эмоциям, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Песков отметил, что повышенный интерес коллег по цеху к делу Сафронова понятен. Однако призвал понимать, что такое закон о гостайне и секретный режим.

«Мы тоже переживаем по этому поводу, но здесь мы все-таки должны четко понимать: есть закон о гостайне, есть секретный режим. Здесь не должно быть места эмоциям», — сзаал Песков.

Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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