У спикера парламента Венесуэлы обнаружен COVID-19

Коронавирус нового типа был диагностирован у главы Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Политик уведомил, что его тест на COVID-19 оказался положительным.

«Я уже изолировался и прохожу назначенный курс лечения», — написал Кабельо.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 12 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тыс. человек.